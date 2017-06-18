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Лучшее из мира врачебной косметологии
Центр авторской косметологии Дегтяревой М.А.
Современная косметология позволяет человеку не казаться, а быть молодым и красивым сколь угодно долго. Все, что для этого нужно – это грамотно составленная уходовая программа и ее своевременная коррекция, а также удаление дефектов внешности, если таковые существуют. И все это вы найдете в нашей клинике эстетической медицины. Высококвалифицированные специалисты, передовое оснащение и безупречный сервис – гарантия результата.
Преимущества авторского подхода
Центр авторской косметологии – это уникальное сочетание научности, технологичности и персонификации подхода на экспертном уровне. Дело в том, что каждый человек обладает собственными индивидуальными особенностями не только внешности, но и обмена веществ, жизненного опыта и т.п. Поэтому даже аппаратные методики у нас применяются только после индивидуальной диагностики и определения персональных особенностей курса.
Вы можете воспользоваться разовыми услугами или стать нашим постоянным клиентом, чтобы состояние кожи наблюдал и корректировал один и тот же специалист.
В любом случае пользование сервисом будет иметь следующие особенности:
- обязательная диагностическая консультация – врач оценивает состояние кожи до оказания услуги и по результату;
- рекомендации по коррекции ежедневной уходовой программы и рациона питания (если есть такая необходимость);
- рекомендации по вариантам решения беспокоящей проблемы и прогнозируемому результату;
- после согласования – назначение курса и заключение договора на предоставление услуг с соответствующими гарантиями со стороны Центра;
- выполнение программ четко в оговоренные сроки.
Мы используем только передовое оснащение от ведущих мировых производителей и сертифицированную профессиональную косметологическую и фармакологическую продукцию. Наши специалисты регулярно отслеживают появление инновационных методик сохранения и укрепления здоровья кожи, своевременно проходят соответствующее обучение.
Услуги нашего Центра эстетической медицины соответствуют самым высоким мировым стандартам и гарантируют превосходный результат именно потому, что сочетают научный подход и персональную ответственность.
Записаться на предварительную консультацию к врачу-дерматокосметологу вы можете в любое удобное время по указанному контактному телефону или через WatsApp.