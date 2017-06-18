Вы можете воспользоваться разовыми услугами или стать нашим постоянным клиентом, чтобы состояние кожи наблюдал и корректировал один и тот же специалист.

В любом случае пользование сервисом будет иметь следующие особенности:

обязательная диагностическая консультация – врач оценивает состояние кожи до оказания услуги и по результату;

рекомендации по коррекции ежедневной уходовой программы и рациона питания (если есть такая необходимость);

рекомендации по вариантам решения беспокоящей проблемы и прогнозируемому результату;

после согласования – назначение курса и заключение договора на предоставление услуг с соответствующими гарантиями со стороны Центра;

выполнение программ четко в оговоренные сроки.

Мы используем только передовое оснащение от ведущих мировых производителей и сертифицированную профессиональную косметологическую и фармакологическую продукцию. Наши специалисты регулярно отслеживают появление инновационных методик сохранения и укрепления здоровья кожи, своевременно проходят соответствующее обучение.

Услуги нашего Центра эстетической медицины соответствуют самым высоким мировым стандартам и гарантируют превосходный результат именно потому, что сочетают научный подход и персональную ответственность.

Записаться на предварительную консультацию к врачу-дерматокосметологу вы можете в любое удобное время по указанному контактному телефону или через WatsApp.